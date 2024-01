Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mehrere Feuerwehren im Landkreis hatten am Wochenende alle Hände voll zu tun. Grund: In der Bergstraße in Wiesweiler war in einer Doppelhaushälfte in Brand geraten. Die Bundesstraße musste während des Einsatzes mehrere Stunden lang gesperrt werden. Die Bewohner hatten Glück im Unglück.

Am Samstagnachmittag schrillten plötzlich die Mobiltelefone. Die Warnapp Nina hatte gerade eine Mitteilung über einen Sonderfall im Kreis Kusel geschickt – gültig