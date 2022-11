In Blaubach ist in der Straße im Röhrbach am Abend des ersten Adventssonntags ein Haus abgebrannt. Die Feuerwehr wurde zunächst wegen eines Zimmerbrandes alarmiert, sagte Jens Werner, Wehrleiter der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan, am Sonntagabend. Bewohner seien nicht verletzt worden. Zahlreiche Feuerwehr- und Rettungskräfte kämpften bis in die Nacht gegen die Flammen. Das Haus brannte bis auf die Grundmauern nieder. Zur Schadenhöhe und Ursache gibt es bisher noch keine Angaben.