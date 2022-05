Produkte aus der Tagesförderstätte im Haus im Westrich sind künftig auf dem Kuseler Wochenmarkt zu erwerben.

An diesem Freitag ist die Tagesförderstätte erstmals mit einem Stand und einer Palette von Kunsthandwerk- und Dekorationsartikeln wie Kerzen aller Art sowie Holz- und Tonart auf dem Koch’schen Gelände dabei, wie Sprecherin Friederika Will vom Ökumenischen Gemeinschaftswerk Pfalz mitteilt.

Künftig beteiligt sich die Tagesförderstätte an jedem ersten Freitag im Monat von neun bis elf Uhr an dem Marktgeschehen. Seit 2021 können Eigenprodukte in einem Lädchen der Tagesförderstätte gekauft werden. Im Haus im Westrich stellen Menschen mit Behinderung Kunsthandwerks- und Dekoartikel her.

Der Standort ist eine von 40 Einrichtungen für Behinderte und Langzeitarbeitslose unter dem Dach des Ökumenischen Gemeinschaftswerks. In Kusel gibt es neben der Tagesförderstätte als teilstationäres Angebot den Bereich Wohnen mit vier Wohngruppen.