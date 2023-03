Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein weißes Leintuch hängt am Zaun des Hauses der Jugend in Waldmohr. Einige Mädchen und ein Junge stehen davor. Sie halten Becher mit zähflüssiger Farbe in den Händen. „Ihr müsst die Farbe auf das Tuch werfen“, ruft Roland Küster den Jugendlichen zu. Eine nach der anderen tritt ein paar Schritte vor, holt aus und klatscht den Becherinhalt auf das Leinen. Der Dozent und Künstler ergänzt danach das Werk, das zum Ende der Kunstwoche entsteht.

Diese Aktion beendet die Kunstwoche im Haus der Jugend. Diese wiederum bildete einen Teil des diesjährigen Sommerferienprogramms. Zum Auftakt der Woche fuhr eine