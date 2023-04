Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Kochvideos, Tipps für Wanderwege und verschiedene Ferienaktionen. Das Haus der Jugend in Kusel hat es trotz Schließung in der Corona-Zeit geschafft, die Jugendlichen zu erreichen. Seit Montag ist das Haus in der Trierer Straße 61 wieder regulär geöffnet.

Eigentlich hätte es ein Grillfest zur Eröffnung geben sollen. Doch das Wetter machte alle Pläne zunichte, denn es schüttete wie aus Eimern. Die kleine Party musste daher