Das „Haus am See“, das möglicherweise irgendwann am Ohmbachsee in Schönenberg-Kübelberg steht, ist ein Projekt von historischer Größe. Die Idee eines größeren Mehrzweckgebäudes in der Gemeinde bestand schon in den 1980er Jahren, zur Realisierung kam es jedoch nie. Die Vereine aus Schönenberg-Kübelberg haben ihre Bedarfe mitgeteilt, Ideen und Anregungen sind zusammengeflossen, ein Raumkonzept wurde erstellt. Der nächste Schritt ist der Architektenwettbewerb. „Dieser soll spätestens im Frühjahr 2025 ausgeschrieben werden“, sagt Ortsbürgermeister Thomas Wolf im RHEINPFALZ-Gespräch. Konkrete Beschlüsse zu dem Wettbewerb sollen in den nächsten Ortsgemeinderatssitzungen gefällt werden. Im Zusammenhang mit der Ausschreibung sind laut Wolf noch unterschiedliche Fragen zu klären: „Wir müssen die Höhe der Preisgelder festlegen und aus darauf einigen, wer in der Jury sitzt.“

Grundsätzlich ist eine Dreiteilung des Mehrzweckgebäudes vorgesehen: Im Raumprogramm sind eine Sporthalle, ein Veranstaltungssaal mit Bühne und ein Sitzungssaal für kommunale Gremien enthalten. Das Haus am See soll an der Straße zwischen Gries und Sand in unmittelbarer Nähe zum Ufer des Ohmbachsees stehen – auf einem gemeindeeigenen Grundstück, auf dem einst die Hutschmühle stand. Die Hutschmühle ist eine ehemalige Getreidemühle.