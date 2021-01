Wegen eines Bruchs der Hauptwasserleitung in Wolfstein sind aktuell die Stadt Wolfstein und umliegende Orte nicht oder nur eingeschränkt mit Trinkwasser versorgt. Das hat die Verbandsgemeindeverwaltung am späten Samstagnachmittag mitgeteilt.

Aktuell werde mit Hochdruck an einer Lösung gearbeitet. Bis zum Abend, so heißt es, könnten über ein Provisorium zumindest alle Anschlüsse wieder mit Wasser versorgt werden. Es könne jedoch zu Druckschwankungen und Eintrübungen kommen. Die Wasserqualität sei davon nicht betroffen, schreiben die Verbandsgemeindewerke.Die Reparatur des eigentlichen Schadens werde sich noch bis in die nächste Woche hinein ziehen.