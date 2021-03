Viele Bürger äußern ihren Unmut, weil der Zustand der Hauptstraße schon lange in einem desolaten Zustand ist. Richard Lutz, Leiter des Landesbetriebs Mobilität (LBM) in Kaiserslautern, versucht zu beruhigen: „Die Sanierung der Ortsdurfahrt ist in Vorbereitung.“ Bis die Bagger rollen, dauert aber noch ein bisschen.

„Der schlechte Zustand ist uns bekannt“, sagt Lutz. Für die Anwohner gebe es aber eine Perspektive. Man plane die Sanierung derzeit in enger Abstimmung mit der Gemeinde. „Die Planung soll noch dieses Jahr abgeschlossen werden“, ergänzt der LBM-Chef. Bis dann tatsächlich gebaut wird, dauert wohl noch. Die Maßnahme „soll für 2023 für die Aufnahme ins Landesstraßenbauprogramm vorschlagen werden.“ Ortsbürgermeister René Morgenstern hofft, dass der Ausbau – wie geplant – erfolgen wird. Es sei geplant, dass im Frühjahr im Kreuzungsbereich – Richtung Herschweiler-Pettersheim, Konken, Hüffler – ein provisorischer Kreisel eingerichtet wird. Eine Art Testphase, sagt Morgenstern. Ob dieser in der späteren Planung berücksichtigt wird, müsse abgewartet werden. Wenn die Bagger rollen, sollen die Gehwege erneuert, die Bushaltestellen ausgebaut und die Straßenbeleuchtung komplett auf LED-Technik umgerüstet. Morgenstern befinde sich in Abstimmung mit den Pfalzwerken, aber auch mit der Telekom wegen der Breitbandversorgung.