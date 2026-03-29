Ende Februar hatte eine Gruppe vom Naturschutzbund ( Nabu) Kusel-Altenglan einen Krötenzaun an einem Feldweg auf dem Mayweilerhof errichtet. Durch die Aktion konnten 432 Tiere gerettet werden, berichtet Hans-Jörg Buch vom Nabu. Inzwischen haben die meisten Amphibien ihre erste Wanderetappe absolviert und bereits im Gewässer abgelaicht. Die Nabu-Gruppe hatte erstmals Kröten im Fokus, denn auf dem Feldweg vom Mayweilerhof in Ricktung Erdesbach beziehungsweise auf der nahen bundeseigenen Panzerstraße waren zuvor schon zahlreiche Opfer gesichtet worden. Entlang des Feldwegs wurde eine Abgrenzung auf der Hinstrecke zum Gewässer aufgebaut, ebenso ein Krötenzaun für den Rückweg in Richtung Wäldchen. Die Kröten wurden in Eimern gesammelt und von den Freiwilligen regelmäßig auf die andere Straßenseite transportiert.

Der größte Schwung in Richtung Gewässer ist laut Buch jetzt vorbei. Daher werde der Hinwanderzaun demnächst demontiert. „Den Rückwanderzaun lasse ich noch stehen, um zu beobachten, wie viele Tiere zurückgehen“, erläutert er. Der Nabu zieht ein positives Fazit der Aktion. „Die Straßenüberquerungshilfe hat sich gelohnt“, resümiert Buch. Von den insgesamt 432 dokumentierten Tieren waren 369 Erdkröten. Zudem wurden dem Nabu zufolge 28 Grasfrösche, 21 Teichfrösche, 13 Springfrösche und eine Mauereidechse gezählt. 21 Erdkröten seien tot geborgen worden. Die Zaunbau-Aktion soll im kommenden Jahr wiederholt werden, kündigt Buch an.