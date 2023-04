Weil er deutlich zu schnell unterwegs war, außerdem in Medard beinahe mit einem Verkehrsschild kollidierte nahm eine Polizeistreife die Verfolgung eines BMW-Fahrers auf. Wie die Beamten mitteilen, war das dunkle Auto am Montagabend in Richtung Meisenheim unterwegs. Mehr als 100 Kilometer pro Stunde habe es auf der B420 zwischen Medard und Odenbach erreicht, als die Polizei hinterher fuhr. Der 55-jährige Fahrer wurde schließlich einer Kontrolle unterzogen. Vorher hatte er noch in der Überholverbotszone einen weißen Skoda Fabia überholt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Es sei noch unklar, ob der Fahrer des Skodas oder andere Verkehrsteilnehmer durch das Fahrverhalten gefährdet worden seien. Die Beamten hoffen auf Zeugen, welche die Polizeiinspektion Lauterecken unter der Telefonnummer

06382 9110 erreichen können.