Mehrere Feldhasen sind in den vergangenen Tagen an Tularämie, der sogenannten Hasenpest, verendet. Wie die Kreisverwaltung Kusel mitteilt, wurde bereits am 10. November ein toter Feldhase im Revier Körborn gefunden, der mit dem Erreger infiziert war.

Tularämie, die landläufig als „Hasenpest“ bekannt ist, ist eine bakterielle Infektionskrankheit bei freilebenden Nagetieren. An Tularämie können aber auch andere Säugetiere