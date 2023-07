Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Pauls Märchenwald“ an der Fritz-Claus-Quelle in Brücken ist im vergangenen Jahr eingeweiht worden. Mit der knapp 70 Meter langen Holzmurmelbahn gibt es nun eine weitere Attraktion in dem Park. DIE RHEINPFALZ hat die neue Bahn auf Herz und Nieren getestet.

Mit der Fertigstellung der Holzmurmelbahn an der Wander- und Grillhütte im Brücker Wald wurde „Pauls Märchenwald“ um die mittlerweile 13. Attraktion erweitert. Erbaut wurde