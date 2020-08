Momentan werde wohl hinter Windschutzscheiben oft und heftig geflucht, wenn der Weg durch die Kuseler Großbaustelle am Friedhof führt, weiß Stadtbürgermeister Jochen Hartloff. Die Verkehrsführung sei momentan sehr schwierig, zu Stoßzeiten seien wegen der einstreifigen Verkehrsführung längere Staus unabdingbar. „Das ist aber nur vorübergehend“, beruhigt Stadtbürgermeister Jochen Hartloff all jene, die sich mit langen Wartezeiten an der Ampel plagen. Denn Hartloff kann mit einer guten Nachricht in puncto Friedhofskreisel aufwarten: Die Arbeiten lägen auch weiterhin genau im Plan. „Bis Jahresende wird er fertig“, sieht der Stadtbürgermeister zumindest die Straßenbauarbeiten und die damit verbundenen Einschränkungen schon fast auf der Zielgeraden. Dass sich die umfangreiche Maßnahme nicht bis ins nächste Jahr ziehe, hat der Stadtbürgermeister bei der Sitzung des Kuseler Stadtrats versichert. Dabei hat er auch angekündigt, dass sich das Gremium bei seiner nächsten Zusammenkunft im September mit der Gestaltung des Kreiselinneren befassen werde. Hartloff will Vorschläge auf den Tisch bringen, wie der Kreisverkehrsplatz am Friedhof – der Ausmaße wie der „Musikantenkreisel“ am Stadteingang aufweist – künftig aussehen könnte.