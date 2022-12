Die Küche erkaltet, der Zapfhahn wird zugedreht: Die Gastronomieszene im Kuseler Land verarmt zusehends. Burg-Restaurant, Reweschnier, Haus Gerlach und Heuhotel sind dicht. Schalander und Revilo schließen. Es gibt aber einige (wenige) Lichtblicke.

Weihnachten 2022: Am zweiten Feiertag herrscht Tristesse, Regenschauer ziehen übers Kuseler Land. Trübnis umhüllt an diesem Nachmittag auch Burg Lichtenberg: Zwar haben die Museen geöffnet, heißen ein paar Besucher willkommen. Was aber fehlt: ein anheimelndes Plätzchen, an dem auch ein Getränk oder etwas zum Essen gereicht wird. Im Burgrestaurant brennt an diesem Tag kein Licht. Auch nicht heute, nicht zu Silvester, nicht im Januar. „Eröffnung wahrscheinlich erst im Frühjahr 2023“, prangt ein Schriftzug auf der Internetseite des Fremdenverkehrszweckverbands.

Das klingt optimistisch, ist doch zumindest offiziell noch nichts durchgedrungen über eine mögliche Neueröffnung. Tatsache ist, dass in der Burgschänke am Totensonntag letztmals Gäste Einlass finden konnten. Seit jenem 28. November, als der Mittelalterliche Weihnachtsmarkt die Burg zuletzt belebt hat, ist das Restaurant geschlossen. Damit ist das Gastspiel der Betreiber-Gesellschaft nach nur einem guten Dreivierteljahr bereits wieder beendet.

Schlag ins Wasser

Die Reweschnier-Betriebs GmbH hatte erst im März Küche und Lokal wieder geöffnet, nachdem der Herd zuvor über ein Jahr lang kalt geblieben war. Zum Jahresende 2020 hatten Steffi und Peter Emrich nach 30 Jahren erfolgreichen Wirkens im alten Gemäuer „ihrem“ Restaurant und ihren Gästen Adieu gesagt.

Das Engagement der Reweschnier-Gesellschaft hat sich als Schlag ins Wasser erwiesen. Geschäftsführer Jens Lewandowsky hatte Ende November auf Anfrage bestätigt, dass Wochen zuvor schon Weichen für ein Insolvenzverfahren über die Betriebs GmbH gestellt worden seien. Besiegelt war damit auch das Aus fürs Hotel-Restaurant Reweschnier in Blaubach.

Das Gaststätten-Sterben geht weiter. Zum Jahresende ist auch im Bistro Revilo in der Kuseler Fußgängerzone Feierabend, voraussichtlich für immer. Pächterin Ursula Allmang verabschiedet sich nach zwei Jahren. Der Kreis als Mieter der Räume hat sie aus dem Vertrag entlassen. Anders als mit Blick auf die Burg, für deren Gastronomiebetrieb es durchaus Interessenten gebe, hegt Landrat Otto Rubly keine Hoffnung, das Revilo neu aufleben zu lassen. Wahrscheinlicher ist, dass der Kreis die Räume für Bürozwecke nutzt, wenn das Haus der Kreisverwaltung saniert wird.

Einige positive Nachrichten

Was schon geraume Zeit als Gerücht durch Kusel und Umgebung gewabert war, hat sich dann im späten Herbst ebenfalls bestätigt: Auch im Schalander gibt’s vorerst nichts mehr zu trinken. Wirt Wolfram Butz räumt das Feld, die Eigentümer hoffen, dass die Gaststätte wieder belebt werden kann. Es wäre auch dringend nötig, denn die Anzahl der Einkehrmöglichkeiten in der Kreisstadt gerät immer spärlicher.

Eigentlich sollte unweit des Schalander das Café Rotenturm auf dem Kochschen Markt bereits seit dem späten Sommer oder frühen Herbst wieder geöffnet sein. Nach dem Aus für die Vinothek hatte die Stadt, die Eigentümer ist, bereits einen Betreiber gefunden. Der allerdings hat angesichts der rapide gestiegenen Energiekosten eine Neueröffnung frühestens fürs kommende Frühjahr in Aussicht gestellt.

Das traditionsreiche Gasthaus Gerlach in Konken hat seine Pforten wieder geschlossen. Das wiegt nun umso schwerer, als auch die Gaststätte des Heuhotels Schanz auf dem Rundwieserhof keine Gäste mehr empfängt. Die Betreiberfamilie Schanz hatte aus Altersgründen aufgehört.

Indes gab es auch einige gute Nachrichten: In Wolfstein hatte sich zwar Familie Schneider aus dem Landgasthof zum Königsberg verabschiedet, doch schnell einen Nachfolger gefunden. Seit Jahresbeginn ist wieder offen. Ein Jahr später gibt es auch in der Pizzeria La Piazzetta einen Wechsel: Nach 26 Jahren hatte Familie Delda tags nach Weihnachten letztmals Pizza, Pasta und Eis serviert. Doch auch dieses Haus wird neu eröffnet. Wieder Leben eingekehrt ist im Herbst auch in der Gaststätte Waldmohrer Hof in Waldmohr. Und: In Kusel gibt’s ein neues Café, das zur „Auszeit“ in die frühere Alte Post einlädt.