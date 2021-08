Der große Hangrutsch in Ruthweiler vor fast 20 Jahren ist bis heute nicht vergessen. Froh darüber, dass sich solch ein Ereignis nicht wiederholt hat, wurde das Gelände wiederholt untersucht. Die letzte Überprüfung liegt nun fünf Jahre zurück. In diesem und im nächsten Jahr soll noch einmal nachgemessen werden. Sofern sich die Messwerte nicht verändert haben, könne man mit einer erneuten Prüfung erneut einige Jahre warten. Der Gemeinderat vergab den Auftrag an die Firma, die die Messungen auch früher schon durchgeführt hatte. Eine Messserie kostet rund 20.000 Euro.

Die starken Regenfälle zuletzt haben die Feldwege rund um den Ort in Mitleidenschaft gezogen. Besonders der Weg zum alten Sportplatz ist ausgespült. Er soll wieder hergerichtet werden. Eine Firma habe einen Kostenvoranschlag von 3500 Euro abgegeben.

Michaela Kriesel wurde als neues Ratsmitglied vereidigt. Sie rückte für den verstorbenen Horst Windhäußer nach.