Das kann noch heiter werden: In der sogenannten S-Kurve zwischen Jettenbach und Bosenbach ist die Böschung in Bewegung geraten. Sperrbaken, die seit Jahresbeginn Autos vom Bankett fernhalten, sind bis zur Straßenmitte hin gerückt, die Fahrspur der Landesstraße 367 Richtung Jettenbach ist in dem ansteigenden, von zwei scharfen Kurven geprägten Abschnitt vor dem früheren Sportplatz nur noch einspurig befahrbar.

Die Ampel, die seit gut zwei Wochen den Verkehrsfluss bremst, droht so schnell nicht wieder zu verschwinden. Diese Befürchtung bestätigte am Donnerstag auf Anfrage Erik Geuer, Leiter der Straßenmeisterei Kusel. Die Absenkungen an dem Hang, der sich Richtung Bosenbach neigt und neben der Straße ein Stück weit steil abfällt, hätten sich offenbar verstärkt. Messungen hätten ergeben, dass die Böschung weiterhin in Bewegung sei. Jetzt gelte es, die Ergebnisse des geologischen Gutachtens abzuwarten, das bereits auf den Weg gebracht sei.

Hangsicherung droht auszuufern

Klar ist aber schon jetzt, dass dort etwas passieren muss. Die Sicherung des Hangs könne zu einer größeren baulichen Maßnahme ausufern. Womöglich so aufwendig wie zwischen Thallichtenberg und Baumholder, wo derzeit die Fahrbahn verschwunden ist und mit Zement angereichertes Material in den Hang neben der Straße eingebracht wird. Der Straßenmeisterei-Leiter hatte im März schon die Überlegung geäußert, dass im Zuge des zeitlich noch nicht absehbaren Eingriffs an der L367 auch gleich die Fahrbahn in der Kurve erneuert werden solle.