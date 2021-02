Mit einem Trick ist am Montag einem 23-Jährigen das Handy abgenommen worden: Wie die Polizei berichtet, verfolgte ihn ein 17-Jähriger, der ihn mit einem Freund vorm Einkaufsmarkt an der Pfingstweide nach einer Zigarette gefragt hatte. Auf dem Fahrradweg kurz hinter der Firma KOB fragte der 17-Jährige nach der Uhrzeit. Der 23-Jährige zückte sein Handy, nach dem der Jüngere griff und den Eigentümer mit der anderen Hand zu Boden brachte. Der Ältere nahm die Verfolgung auf, brach sie jedoch am Bahnhof ab. Der Polizei konnte er eine gute Täterbeschreibung geben, sodass sie den Verdächtigen und seinen Freund schnell fanden. Allerdings: Das gestohlene Handy wurde noch nicht gefunden. Die Polizei hofft auf Hinweise zum Verbleib des gestohlenen ZTE-Telefons, Modell Blade A3 2020, das vorne schwarz und hinten galaxiblau ist sowie eine schwarze Klapphülle hat. Die Polizeiinspektion Lauterecken ist unter der Nummer 06382 9110 erreichbar.