Ein unfreiwilliger „Kuss“ zwischen zwei Autos, wie die Polizei es augenzwinkernd formuliert, wird für einen der beiden Fahrzeughalter wohl nicht ganz billig. Wie die Polizei berichtet, hatte er am Mittwochnachmittag seinen Wagen in der Straße „Am Ring“ geparkt, aber offenbar vergessen, die Handbremse anzuziehen. Denn in der Folge machte sich der Wagen nach Angaben der Ordnungshüter „selbstständig und gesellte sich führerlos über den Parkplatz rollend zu einem zweiten Fahrzeug“. Bei dem anschließenden „Kuss“ der beiden Fahrzeuge entstand Schaden an beiden Autos.