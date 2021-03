Die Handbremse eines in der Ohmbacher Hauptstraße geparkten Toyota Yaris wurde in der Nacht auf Mittwoch manipuliert. Wie die Polizei erst am Freitag mitteilt, war die Bremse mit einem Drahtseil arretiert worden. Diese „gefährliche Veränderung“, so die Beamten, habe der Eigentümer festgestellt, als er losfahren wollte und die Handbremse sich nicht lösen ließ. Die Polizei hat Ermittlungen hinsichtliche eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen und betont in ihrer Mitteilung: Fahrer sollten die Fahrtüchtigkeit ihres Wagens prüfen, bevor sie starten.