Es fühlt sich an wie ein Déjà-vu: leere Toilettenpapier-Regale in den Supermärkten. Die steigenden Coronazahlen haben die Hamsterkäufe zurück gebracht. Zumindest teilweise. Welche Produkte diesmal im Fokus stehen und was Supermärkte, aber auch Kunden aus der ersten Welle gelernt haben.

„Toilettenpapier ist wieder der totale Renner“, sagt Katharina Geiß, die stellvertretende Marktleitung von Edeka Eckstein in Altenglan. Zwei Paletten habe sie vergangene Woche nachbestellen müssen. Und die seien schon wieder aufgebraucht. Nachvollziehen kann sie den erneut aufgekeimten Trend der Hamsterkäufe nicht: „Keiner braucht mehr als drei Packungen Toilettenpapier zu Hause.“ Die Sorgen der Kunden seien unbegründet. „Es sieht mal nicht so aus, dass wir keins mehr bekommen. Die Versorgung, nicht nur beim Toilettenpapier, ist gesichert“, sagt Geiß.

Auch im Penny-Markt in Altenglan herrscht Unverständnis über die gehäuften Toilettenpapier-Käufe. Marktleiterin Inge Graff versucht sich dennoch an einer Erklärung: „Im Home-Office verbraucht man einfach viel Klopapier. Ist doch logisch“, scherzt sie. Neben Toilettenpapier würden auch wieder Konserven vermehrt gekauft, erzählt sie. „Und mir ist schon aufgefallen, dass wir sehr viel Mehl und Backmischungen verkaufen. Obwohl die Backzeit ja noch nicht angefangen hat“, ergänzt eine Mitarbeiterin des Marktes. Bereits im Frühjahr sei Mehl heiße Ware gewesen. „Da haben wir an einem Tag teilweise 500 Pakete verkauft. Das ist doch Wahnsinn“, sagt Graff.

Aus Fehlern gelernt

Ähnlich wie im Frühjahr hängen jetzt wieder Schilder an den Regalen, die Kunden darauf hinweisen, Waren nur in eingeschränkter Stückzahl zu kaufen. Nicht nur bei Toilettenpapier, Mehl und Nudeln, sondern auch bei den Hygieneartikeln. Das bedeute aber nicht, dass es davon deshalb weniger im Markt gebe. „Wir bekommen jeden Tag Ware. Die Versorgung ist gewährleistet“, betont die Marktleiterin.

Die erneuten Hamsterkäufe hätten aber auch etwas Gutes: „Wir haben gesehen, dass wir als Markt etwas klüger geworden sind.“ Als Beispiel nennt sie Hefe, die während der ersten Welle an Hamsterkäufen besonders oft ausverkauft war. Das habe man jetzt immer vorrätig. Genauso wie Nudeln und Mehl. Und auch der Kunde habe ein bisschen was gelernt. Die Maskenpflicht und der nötige Abstand werde von allen eingehalten. Ein Tipp der Marktleitung: immer mit dem Einkaufswagen in den Laden. Dann habe man automatisch die eineinhalb Meter vor sich.

Ein neuer Favorit

Jessica Weidenhof, Marktleiterin der Drogerie DM im Industriegebiet Kusel, ist ebenfalls von der Disziplin der Kunden positiv überrascht. „Bis auf sehr wenige Ausnahmen trägt jeder Maske. Nur manche vergessen schlichtweg beim Reingehen, sie anzuziehen.“ Die wenigen, die ihre Maske daheim vergessen hätten, bekämen im Markt auch schon mal eine geschenkt.

Beim kurzen Rundgang durch den Laden zeigt Weidenhof auf die beinahe leeren Toilettenpapier-Regale. „Auch wir merken es mal wieder extrem“, erzählt sie. Neben Toilettenpapier hat es ein neues, ungewöhnliches Produkt auf die Liste der Hamsterkäufer geschafft: Duschgel. „Wir wundern uns schon seit letzter Woche. Massenweise kaufen das die Leute, wieso auch immer“, sagt die Marktleiterin und lacht. Ganz im Gegensatz zur Seife, die diesmal links liegengelassen werde.

„Wir sind aber gut vorbereitet und aufgestellt“, ergänzt sie. Keiner brauche Angst zu haben. Sie appelliert an die Vernunft der Kunden, nicht zu viel zu kaufen und ruhig zu bleiben. „Dann schaffen wir das auch ein zweites Mal.“ Inge Graff legt ebenfalls allen Kunden ans Herz: „Solange jeder sich an die übliche Menge hält und daran denkt, dass auch andere etwas bekommen sollten, wird es keinen Engpass geben.“