Der Verbandsgemeinderat Oberes Glantal hat die Entscheidung zur Sanierung des Hallenbades der Rothenfeldschule vertagt. Abgestimmt werden soll nun im Mai, wenn auch über den Haushalt 2023/2024 beraten werde, in dem die erforderlichen Mittel eingeplant sind. Der Rat folgte bei sieben Gegenstimmen und drei Enthaltungen dem Vorschlag von Bürgermeister Christoph Lothschütz, den Tagesordnungspunkt zu verschieben. Der Betrieb des Hallenbades wurde 2020 eingestellt. Nach der pandemiebedingten Pause wurden zahlreiche Mängel entdeckt. Während Probleme bei den Duschen behoben werden konnten, ergab eine Prüfung, dass bei den Mängeln in der Beckenverrohrung und bei Korrosionsschäden an Lüftungskanälen eine „punktuelle Reparatur“ nicht ausreiche. Entgegen der zunächst eingeplanten Reparaturkosten von 48.000 Euro müssen laut Verwaltung nunmehr rund 450.000 Euro für die Sanierung des Hallenbades investiert werden.