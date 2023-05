Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das bislang vorletzte Kapitel in der Kuseler Bädergeschichte handelt vom Bau des Hallenbades und der Sanierung des Freibades – beides millionenschwere Projekte.

Am Anfang steht ein Wechsel in der Trägerschaft. Im Zuge der Kommunalreform wird die Verbandsgemeinde Kusel 1975 Träger des Schwimmbades. Und in der neuen Gebietskörperschaft – wie zuvor