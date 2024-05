Norbert Braun, 56 Jahre, ist seit April 2019 oberster Katastrophenschützer im Kreis Kusel. Zuvor war er fast 25 Jahre lang Wehrführer in seiner Heimatgemeinde Altenglan, etliche Jahre davon auch Wehrleiter der Verbandsgemeinde. Noch ehe sein erstes Jahr im Amt vorbei war, begann die Corona-Pandemie. Damals war er in der Notfallplanung gefordert, beispielsweise was den Aufbau eines Notkrankenhauses angeht. Wieder ein Jahr später war er bei der Flutkatastrophe mit vielen seiner Feuerwehr- und Katastrophenschutzkollegen bei Trier und im Ahrtal im Einsatz. Nun ist er in ruhigerem Fahrwasser angekommen – und überhaupt findet er, dass beide Krisen dem Katastrophenschutz auch etwas gebracht haben.

