Am Sonntag, 26. April, steigt in St. Wendel der 18. Globus-Marathon mit Wettbewerben für alle Leistungsklassen. Auch zwei olympische Spitzensportler sind dabei.

Ambitionierten Läufern wird die klassische Marathondistanz über 42,195 Kilometer geboten, die in zwei Runden durch St. Wendel führt. Alternativ gibt es den Halbmarathon über 21,1 Kilometer, einen 10-Kilometer-Lauf – auch als 4 x 10-Kilometer-Teamlauf – und einen 5-Kilometer-Hobbylauf. Kinder ab sechs Jahren können beim Kids-Marathon auf einer rund einen Kilometer langen Strecke Marathonluft schnuppern. Jedes Kind erhält eine symbolische Startnummer mit der Nummer eins sowie eine Medaille als Erinnerung.

Im Zeichen der Special Olympics, die in diesem Jahr unter anderem in St. Wendel ausgetragen werden, wird erstmals ein Inklusionslauf angeboten. Er findet im Anschluss an den Kids-Lauf entlang der Bahnhofstraße statt.

Die Laufatmosphäre wird von jubelnden Zuschauern im Wechsel mit ruhiger Natur bestimmt. Live-Bands sorgen für musikalische Motivation. Verpflegungsstellen befinden sich alle fünf Kilometer entlang der Strecke und bieten Obst und Getränke.

Im Vorfeld ist ein SportsTalk mit den beiden Olympioniken Tobias Angerer (vierfacher Olympia-Medaillen-Gewinner und zweifacher Gesamtweltcupsieger im Skilanglauf) und Johanna Recktenwald (Athletin im Para-Biathlon mit Medaillen bei Paralympics und Weltmeisterschaften sowie aktuelle Gesamtweltcupsiegerin) geplant. Unter dem Motto „Erfahrungen aus dem Spitzensport für dein Rennen“ geben die beiden am Samstag, 25. April um 18 Uhr in der Dom-Galerie St. Wendel Einblicke in ihre Karrieren und praxisnahe Tipps. Der Eintritt ist frei. Am Marathon-Sonntag wird Tobias Angerer selbst den Halbmarathon laufen. Im Anschluss geben die beiden Profisportler Autogramme.

Online-Anmeldung (bis 19. April) und Infos unter https://www.sankt-wendel.de/sport-freizeit/globus-marathon.