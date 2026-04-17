Weil sie Geld veruntreut hat, muss eine Ex-Mitarbeiterin der Sozialstation Kusel-Altenglan ins Gefängnis. Ihr ehemaliger Arbeitgeber zeigt sich nach dem Urteil erleichtert.

Wegen gewerbsmäßigen Betrugs und Untreue in zahlreichen Fällen muss eine ehemalige Buchhalterin der ökumenischen Sozialstation Kusel-Altenglan ins Gefängnis. Das Landgericht Kaiserslautern verhängte eine fünfjährige Freiheitsstrafe über die 62-Jährige, die in mehr als 200 Fällen rund 800.000 Euro von ihrem damaligen Arbeitgeber auf ein eigenes Konto überwiesen hatte. Auch wurde ihr am Donnerstag zur Auflage gemacht, die Summe zurückzuzahlen.

Diana Baumann, Vorstandsmitglied und Geschäftsführerin der Sozialstation, zeigt sich nach dem Prozess erleichtert. „Wir sind sehr zufrieden, das ist das Urteil, das wir uns erhofft haben“, sagt Baumann gegenüber der RHEINPFALZ. Sie betont aber auch: Bisher habe die ehemalige Buchhalterin noch keinen Cent zurückgezahlt. Dabei handele es sich um Geld, das die Mitarbeiter der Sozialstation über einen Zeitraum von etwa 50 Jahren erwirtschaftet hätten. In wirtschaftlicher Schieflage befinde sich der Pflegedienst trotz des hohen Schadens aber nicht.

Anwalt sieht kein Mitverschulden der Sozialstation

Gegen den Vorwurf der Angeklagten vor Gericht, dass die Machenschaften hätten auffallen müssen und Kontrollmechanismen versagt hätten, wehren sich die Verantwortlichen der Sozialstation. „Ich sehe hier kein Verschulden der Geschäftsführung“, betont Rechtsanwalt Alexander Wischnewski, der die Sozialstation vertritt. Es sei demnach in der Wirtschaft unüblich, dass Geschäftsführer persönlich das Online-Banking kontrollieren. „Die lassen sich, wenn überhaupt, die Auszüge vorlegen – und die waren in diesem Fall von der Angeklagten gefälscht, wie auch die Kammer festgestellt hat.“

Bereits vor dem Gerichtsprozess in Kaiserslautern hatten Baumann und der Vorsitzende der Sozialstation, Stefan Spitzer, auf Anfrage der RHEINPFALZ hin bestätigt, dass Polizei und Staatsanwaltschaft Ermittlungen gegen eine frühere Mitarbeiterin geführt hatten. Laut Geschäftsführerin seien Unregelmäßigkeiten in der Buchführung aufgefallen – anschließend sei der 62-Jährigen fristlos gekündigt und Strafanzeige erstattet worden.