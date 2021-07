Einen Friseursalon im Ort – daran können sich alteingesessene Friedelhausener gar nicht mehr erinnern. Seit Samstag gibt es in dem Bosenbacher Ortsteil wieder einen. Jennifer Umlauff hat in ihrem Wohnhaus in der Altenglaner Straße 19 A den Friseursalon „Haarmomente“ eröffnet. Vor 15 Jahren schloss sie ihre Ausbildung zur Friseurin ab, leitete die letzten Jahre in Kusel ein Friseursalon mit vier Mitarbeiterinnen und hat nun mit dem Schritt in die Selbstständigkeit „einen Traum verwirklicht“. Neben Haareschneiden, Färben, Dauerwellen, Brautfrisuren, können sich Kunden auch Schminken lassen.