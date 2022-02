Freisen. Am Dienstag, 22. Februar, findet auf dem Gelände der Firma Hörmann in Freisen eine Typisierungsaktion statt. Ein Mitarbeiter der Firma fürchtet um das Leben seines an Leukämie erkrankten Familienmitgliedes. Eine Stammzelltransplantation sei die einzige Überlebenschance für die Betroffene.

Bisher sei noch niemand mit den passenden Gewebemerkmalen gefunden worden, teilte die Stefan-Morsch-Stiftung mit. Die Typisierungsaktion für Personen zwischen 18 und 40 Jahren findet von 15 bis 17 Uhr in der Bahnhofstraße 43 statt. Ab 16 Jahren ist das Einverständnis der Eltern notwendig.

Um potenzieller Spender zu werden, müssen die Kontaktdaten angegeben sowie eine Einverständniserklärung ausgefüllt werden. Anschließend entnimmt man sich selbst eine Speichelprobe. Vorher werden Teilnehmer vom Team der Stiftung aufgeklärt und können Fragen stellen, erläutert ein Mitarbeiter. Die Pandemie habe die Situation für Leukämiekranke zusätzlich verschärft. Weil Typisierungstermine teilweise nicht organisiert werden konnten, fehlten der Stiftung derzeit rund 18.000 neue Spender. Bei der Typisierungsaktion gilt die 3G-Regel.

Info



www.stefan-morsch-stiftung.de