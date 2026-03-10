Die Damen des TTC Brücken bleiben weiter punktlos. Die Herren aus Kreimbach-Kaulbach verspielen einen wichtigen Punkt.

Die Damen des TTC Brücken hatten mal wieder eine schwere Aufgabe in der Oberliga Südwest vor der Brust. Gegen den TTV Edenkoben gab es zumindest nicht die Höchststrafe in Form einer 0:10-Pleite. Brücken gelang immerhin der Ehrenzähler bei der 1:9-Niederlage gegen den Tabellendritten aus der Südpfalz. „Gegen Edenkoben war uns bewusst, dass jeder einzelne Satz schon als Erfolg zu werten war“, war sich Brückens Mannschaftsführerin Carmen Marx-Becker bewusst, wie stark der Gegner einzuschätzen war. Die Edenkobener waren in den vergangenen Jahren sogar bis in die Regionalliga Südwest aufgestiegen und erst dort an ihre Grenzen gelangt.

„Simone Höh und ich starteten super in unser Doppel und gewannen den ersten Satz überraschend souverän. Obwohl wir grundsätzlich gut im Spiel waren, gingen die knappen Sätze dann leider an die Gegnerinnen. Da wäre durchaus mehr drin gewesen“, erklärte Marx-Becker nach der knappen Viersatzniederlage gegen Edenkobens Stephanie Lintz/Ulrike Krämer. „In den Einzeln ging dann wieder Punkt um Punkt an Edenkoben“, zeigte Marx-Becker auf, dass der Gegner doch überlegen war. „Simone Höh hatte im zweiten und dritten Satz Chancen gegen Katharina Hager, führte zeitweise auch hoch, verlor dann aber doch mit 13:15 und 9:11“, beschreibt Marx-Becker die durchaus knappe Niederlage ihrer Teamkollegin. „Sandra Scheller spielte im vorderen Paarkreuz zeitweise ansehnlich, war jedoch bei den kleinen Punkten oftmals unsicherer als Melina Ferdinand und Katharina Hager. Dagmar Grimm-Mayer, die uns dankenswerterweise als Ersatz zur Verfügung stand, konnte immerhin einen Satz gegen Ulrike Triemer gewinnen“, erklärt der Brücker Kapitän.

Bitte kein 0:10

Sie war es dann auch, die das Ziel für ihr Team erreichte. „Wir wollten unbedingt eine erneute 0:10-Niederlage vermeiden“, gab sie unverhohlen an. Gegen Edenkobens Stephanie Lintz gelang Marx-Becker dann der entscheidende Punch, sie gewann in vier Sätzen. „Auch im ersten Einzel gegen Ulrike Triemer hatte ich in einem guten und umkämpften Spiel meine Chancen“, zeigt Marx-Becker auf, dass sogar noch mehr als ein 1:9 drin gewesen wäre. Nach einer einwöchigen Spielpause folgt nun das Spiel, bei dem der TTC Brücken die besten Chancen hat, den ersten Saisonzähler einzufahren. In eigener Halle treffen die Brückerinnen auf den Tabellenvorletzten vom TTV Berschweiler. In der Hinserie unterlag Brücken jedoch auch in dieser Partie deutlich mit 2:8.

Die Herren des TTC Kreimbach-Kaulbach haben gegen den TTC Winnweiler erstmals in dieser Saison, abgesehen von dem Spiel gegen Klassenprimus TTC Nünschweiler II, Punkte gelassen. Beim 8:8 gegen den TTC Winnweiler schrammten sie dennoch nur ganz knapp am Sieg vorbei. Nach einer zwischenzeitlichen 5:3-Führung lag der Tabellenzweite aus Kreimbach vor dem Abschlussdoppel mit 8:7 in Front. Niklas Keil und Fabian Linn kämpften sich gegen Winnweilersr Ilja Kratschmer/Lars Haag bis in den fünften Durchgang, mussten diesen allerdings im mit 14:16 abgeben. Weil Nünschweiler II parallel gegen den SV Mörsbach II gewann, beträgt der Rückstand zwei Spieltag vor dem Rundenende in der 2. Pfalzliga West nunmehr drei Zähler. Das Nünschweiler nun ausgerechnet gegen den TTC Brücken II verliert, der noch tief im Abstiegskampf der 2. Pfalzliga West steckt ist höchst unwahrscheinlich.