Eine hochkarätig besetzte Runde nimmt sich bei einer Podiumsdiskussion eines heißen Themas an: „Häusliche Pflege im ländlichen Raum – heute und morgen“, so lautet am Samstag, 31. August, der Titel der Gesprächsrunde. In Zeiten, da Sozialstationen zunehmend in finanzielle Schwierigkeiten geraten, gar Insolvenz droht, wird es auch immer schwieriger, Pflege zu Hause zu gewährleisten. Die Politik ringt seit Jahren schon um Antworten, ohne dass sich auch nur annähernd etwas verbessert hätte. Der sogenannte Pflegenotstand gewinnt noch an Schärfe. Die noch während der Pandemie vollmundig versprochenen Verbesserungen für Angehörige der Pflegeberufe haben sich als Sonntagsreden erwiesen.

Um all dies und mehr geht es am Sonntag im Dorfgemeinschaftshaus in Hoppstädten. Organisiert hat die öffentliche Diskussion in Hoppstädten der Ortsverband Lauterecken im Sozialverband Deutschland. Die Organisatoren haben Politiker wie auch Fachleute gewinnen können. So sind etwa Vertreter des Pflegestützpunkts Lauterecken-Wolfstein ebenso vertreten wie der Geschäftsführer der Sozialstation im Nordkreis. Zwei Teilnehmerinnen repräsentieren den Medizinischen Dienst der Pflegeversicherung. Neben drei Landtagsabgeordneten haben sich auch die rheinland-pfälzische Arbeits- und Sozialministerin Dörte Schall, Bürgermeister Andreas Müller sowie der Kuseler Landrat Otto Rubly angesagt. Beginn ist um 10.30, Einlass ab 10 Uhr.