Der Landesligist empfängt einen Aufstiegsfavoriten: den SV Hermersberg. Gegen diesen harten Brocken setzt SVN-Spielertrainer Fabian Lauder auf die Heimstärke seiner Elf.

Im ersten Saisonspiel zeigte der SVN als Aufsteiger sogleich, dass er auch in der Landesliga West mithalten kann. Denn gegen die SG Rieschweiler fuhr der SV Nanz-Dietschweiler einen 3:2-Auswärtserfolg ein. Nach einem flachgefallenen zweiten Spieltag steht am kommenden Samstag (16 Uhr) Pflichtspiel Nummer zwei an. Vor heimischer Kulisse geht es gegen den SV Hermersberg.

Starke Moral

„Es war wirklich ein richtig gutes Spiel von uns“, blickt Spielertrainer Fabian Lauder auf den starken Saisonauftakt gegen die SG Rieschweiler zurück. Seine Mannschaft trat leidenschaftlich auf und ließ sich auch nicht vor einem waschechten Weltmeister einschüchtern. Denn im Trikot der Rieschweilerer lief Erik Durm auf, der den zwischenzeitlichen 1:2-Anschluss markierte. Andreas Urschel und Silas Rau stellten bereits nach 28 Minuten auf 2:0. Die Spielgemeinschaft kam allerdings noch mal zurück. Aber nach dem Ausgleichstreffer Mitte der zweiten Hälfte bewies der Aufsteiger wieder Moral. Und Lauder selbst führte seine Mannschaft kurz vor Schluss zum stark umjubelten Auftaktsieg. „Aufgrund unserer Leistung haben wir letztlich verdient gewonnen“, schließt Lauder seinen Rückblick zufrieden ab.

Letzte Woche stand für den SV Nanz-Dietschweiler kein Spiel an. Das lag daran, dass die Partie verlegt wurde. Denn die Vielzahl an Urlaubern machte dem Spiel einen Strich durch die Rechnung. Somit wurde die Partie gegen den FV Ramstein auf den 31. Oktober verlegt.

Auf dem geliebten Kunstrasen

Inzwischen sind wieder fast alle Urlauber heimgekehrt. Lauder selbst gönnte sich ein bisschen Auszeit, doch diese ist nun vorbei. Und der Fokus ist wieder ganz auf den Sport gerichtet. Denn der Spielertrainer hält auf den kommenden Gegner große Stücke. Trainer Jens Mayer führte den SV Hermersberg von der Bezirksliga bis in die Verbandsliga. Nach zwei Spielzeiten ging es diesen Sommer zwar wieder zurück in die Landesliga. Doch der Verbandsligaabsteiger bringt dennoch eine enorme Qualität auf den Rasen und nimmt als Aufstiegskandidat unangefochten die Favoritenrolle ein. „Die haben eine extrem junge Mannschaft mit vielen Talenten in den eigenen Reihen“, sagt Lauder zur Kaderqualität des kommenden Gegners. Gleichzeitig legen die Hermersberger mit Spielern wie Patrick Freyer viel Erfahrung an den Tag. Der besagte Stürmer kam in seiner Karriere auf 171 Einsätze in der Regionalliga für den FK Pirmasens und den FCK II, erzielte dabei 31 Tore. Einen harten Brocken gilt es somit zu bezwingen. Die Nanzdietschweilerer wollen am Samstag ihre Heimstärke auf dem geliebten und gewohnten eigenen Kunstrasenplatz unter Beweis stellen.

Der verletzte Schlussmann Joshua Purket befindet sich aktuell wieder im Mannschaftstraining. Roberto Maddaloni wird ihn vorerst weiterhin ersetzen. Zudem sammelt Nachwuchstorwart Nicklas Müller in der zweiten Mannschaft Spielpraxis. Und bis auf Daniel Stemmler, Eduard Deschtschenja und den verletzten Aaron Stemmler sind alle an Bord.