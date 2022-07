Die mehr als 50 Jahre alte Altenglaner Gymnastikhalle wird abgerissen und durch einen Neubau ersetzt wird. Das ist bereits beschlossene Sache. Die Größe und Gestaltung des Neubaus, sagte Stefan Spitzer, Bürgermeister der Verbandsgemeinde (VG) Kusel-Altenglan in der VG-Ratssitzung, werde sich an der bestehenden Halle orientieren. Nun geht es an die Planung. Das Kuseler Ingenieurbüro Megaron übernimmt dabei den Bereich Gebäude- und Innenraumplanung. Kosten: rund 137.000 Euro. Um die Planung der technischen Ausrüstung kümmert sich das Otterberger Büro gs-plan (103.000 Euro), und der VG-Rat vergab den Auftrag für den Bereich Tragwerk an das Ingenieurbüro Jörg Ziegler aus Saarbrücken für 34.000 Euro.