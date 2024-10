Der Abriss der Gymnastikhalle in Altenglan verzögert sich. Noch im Mai hieß es im Hauptausschuss der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan, der Abbruch der mehr als 50 Jahre alten Halle an der Realschule plus erfolge in den Sommerferien. Dies sei notwendig, um rechtzeitig mit dem Neubau beginnen zu können. Doch die Halle steht nun, kurz vor den Herbstferien, noch immer.

Auf RHEINPFALZ-Nachfrage heißt es von der Verwaltung, dass noch keine Baugenehmigung vorlag, „die wir bis zu den Sommerferien eingeplant hatten“. Der Abriss sei nun für Januar/ Februar 2025 vorgesehen. Das hat selbstredend Auswirkungen auf den Zeitplan des Neubaus: Die ursprünglich geplante Fertigstellung Ende 2025 wird sich laut Verwaltung voraussichtlich bis zum Ende der Sommerferien 2026 verschieben. Rund 3,2 Millionen Euro sind für das Projekt veranschlagt, Bundesmittel in Höhe von 1,2 Millionen Euro sind bereits zugesagt. Dass die deutlich in die Jahre gekommene Halle durch einen Neubau ersetzt werden soll, ist bereits seit längerer Zeit beschlossene Sache. Eine Sanierung wäre unwirtschaftlich. 18 Prozent größer als das jetzige Gebäude soll der Neubau werden, der an derselben Stelle in der Schulstraße entstehen wird.