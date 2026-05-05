Mit einer Wanderung im Glantal hat die Lokalredaktion Kusel gemeinsam mit Leserinnen und Lesern am Dienstag den Tag des Lokaljournalismus gefeiert.

„Wenn Sie uns so richtig die Meinung sagen wollen, tun Sie das gleich am Anfang“, sagte der Kuseler Redaktionsleiter Benjamin Ginkel in seiner Begrüßung auf dem Kerweplatz in Glanbrücken und ergänzte: „Die Steigung zieht sich, da kriegen Sie keine Widerworte.“ Damit war der Ton für die Wanderung gesetzt und die 25 Wanderer konnten nach dem Aufstieg neben der Aussicht eine kleine Rast mit belegten Brötchen und selbst gebackenem Kuchen genießen. Logisch, dass an dem Vormittag immer wieder die Zeitung, das digitale Zeitungslesen und die RHEINPFALZ-Berichterstattung Themen waren. Pfarrer Matthias Müller (Rothselberg) gab der Gruppe kurz vor Schluss noch eine fachkundige Führung durch die Hirsauer Kapelle. Am Ende, nach gut drei Stunden, gab es viel Lob für die Aktion. Danke fürs Mitwandern!

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