Das Finanzgebaren des Landkreises Kusel unter Landrat Winfried Hirschberger entsprach nicht immer den Ratsbeschlüssen. Das sagt der Landesrechnungshof. Was sagen die Fraktionsvorsitzenden des Kreistages zu der scharfen Kritik aus Speyer?

„Gut fühlt sich anders an.“ Mit diesen Worten kommentiert Pia Bockhorn, Fraktionsvorsitzende des SPD, was für ein Gefühl sie beim Lesen des Rechnungshofberichtes hatte. Wenn eine Prüfbehörde eine Verwaltung unter die Lupe nehme, bleibe meist etwas hängen. „Wer sucht, der findet“, so die Sozialdemokratin. Sie räumt ein, „dass da ein paar schwierige Dinge drinstehen, die wir ausführlich besprechen müssen“. Sie habe wegen einer Uni-Klausur noch keine Zeit gehabt, sich intensiver einzulesen. Bockhorn betont, sich auch in der Fraktion noch austauschen zu wollen, zumal sie erst seit einem Jahr dem Kreistag angehöre.

Christoph Lothschütz, der CDU-Fraktionsvorsitzende, warnt davor, „denn Bericht jetzt parteipolitisch auszuschlachten“. Es müsse darum gehen, nach vorne zu blicken. Er sagt aber auch: „Die Verwaltung ist als ausführendes Organ an Gesetze und Beschlüsse der Gremien gebunden und kann nicht tun, was sie will.“ Er wolle den Bericht erst in Ruhe lesen und sich dann ein Urteil erlauben.

Lothschütz: Frage des Führungsstils

Nur zum Punkt Pausenregelung äußert sich Lothschütz jetzt schon. Der Landesrechnungshof hatte kritisiert, dass Mitarbeiter der Verwaltung bei der Pause in der Kantine 15 Minuten als Arbeitszeit abrechnen durften. Dazu sagt Lothschütz: „Die Kritik ist mir zu pauschal. Ein Mitarbeiter, der vor dem PC sitzt und nichts tut, ist auch nicht effektiv.“ Das sei eine Frage des Führungsstils in einem Haus. Er sei trotz CDU-Parteibuch überzeugter Gewerkschafter und vertrete die Ansicht, dass ein gutes Arbeitsklima sich positiv auf die Arbeitsleistung auswirken könne.

Dilly: Extrem überrascht

Herwart Dilly, der Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler, sagt: „Ich bin extrem überrascht, was da alles zum Vorschein kommt.“ Der Stadtbürgermeister von Wolfstein rät aber auch zur Besonnenheit. Er wolle den vertraulichen Teil des Rechnungshofberichtes sehen, der aus Datenschutzgründen nicht veröffentlicht wird. Danach würden sich die Freien Wähler in einer Fraktionssitzung besprechen.

„Ich bin dann auch mal gespannt, was der Kreisvorstand zu all dem, zu sagen hat“, sagt Dilly. Ihm gehe es um rechtliche Bewertungen. Fragen, die sich ihm stellen, lauten: „Wie ist die Rechtslage? Wurden von der Verwaltung Gesetze gebrochen? Sind Regressforderungen möglich?“

Hartenfels: Immer vermutet

„Wir haben immer vermutet, dass die Dinge nicht nach den demokratischen Spielregeln laufen, jetzt haben wir die Belege.“ Mit diesen Worten kommentiert Andreas Hartenfels von den Grünen den Rechnungshofbericht. Es sei sehr ärgerlich, wie in der Ära Hirschberger am Ausschuss vorbei Politik gemacht worden sei.

„Ich finde es zum Beispiel unglaublich, dass die Gremien das Wandermusikanten-Archiv vertagt haben und die Spitze der Kreisverwaltung macht trotzdem, was sie will“, so der Landtagsabgeordnete. Ehrenamtliche Kreistagsmitglieder seien hier bewusst hintergangen worden. Er hoffe deshalb sehr, dass der Versuch, von den Verantwortlichen etwas zurückzubekommen, erfolgreich sei, spricht er die ersten Schadenersatzforderungen gegen Winfried Hirschberger an.

Der Bericht zeige, wie wertvoll die Arbeit eines Landesrechnungshofes sei, so Hartenfels. Das von den Prüfern genannte Einsparpotenzial über 1,5 Millionen Euro sei viel Geld. „Da der Rechnungshof nur Stichproben gemacht hat, können wir in der Summe wohl von einem Einsparpotenzial zwischen drei bis vier Millionen Euro für den Kreis-Haushalt ausgehen“, glaubt Hartenfels. Er habe allerdings auch den Eindruck, dass bei den Dezernats- und Abteilungsleitungen der Verwaltung nicht sorgfältig genug gearbeitet werde. Da gelte es künftig viel genauer hinzuschauen.

Jakob: Schon damals ein mulmiges Gefühl

Peter Jakob, der Fraktionsvorsitzende der FDP, erinnert sich an die Kreisausschusssitzung, bei der der Umbau des Schwesternwohnheimes in Reipoltskirchen beschlossen wurde: „Das hat Landrat Hirschberger damals einfach durchgepeitscht. Die CDU hat sich bei der Abstimmung enthalten. Ich hatte damals schon ein mulmiges Gefühl, aber kein Rederecht, weil wir keinen Fraktionsstatus hatten.“

Der FDP-Mann ist besorgt wegen möglicher Folgen des Berichts für den Kreishaushalt. Eine Erhöhung der Kreisumlage von 43 auf 55 Prozent, um einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen zu können, hält er nicht für akzeptabel. „Dann hätten wir ja überhaupt keinen finanziellen Spielraum mehr in den Gemeinden“, sagt das Ratsmitglied des Stadtrates von Lauterecken. Wenn er dann höre, dass Vertreter der Kommunalaufsicht forderten, die Steuersätze zu erhöhen, könne er nur den Kopf schütteln.

Der AfD-Fraktionsvorsitzende Klaus Umlauff will sich erst äußern, wenn er die 158 Seiten des Berichts komplett gelesen hat.