„Rechtsextremismus stoppen – Demokratie verteidigen“ war eine Demonstration am Sonntag überschrieben, zu der rund 200 Menschen auf den Kochschen Markt in Kusel gekommen waren.

Gemeinsam hätten sie ihre Mitbürger dazu aufgerufen, am Sonntag zur Kommunal- und Europawahl zu gehen und „ihre Stimme demokratischen Parteien zu geben“. Nur so könne der Stimmenzuwachs rechtsextremer Parteien gestoppt werden, heißt es in einer Mitteilung der Demo-Organisatorinnen Laura Lackas und Gina Hennchen. Unterstützt wurden sie bei der Umsetzung von Bastian Drumm, der ein Rahmenprogramm auf die Beine gestellt hatte. Neben musikalischen Beiträgen von Manuel Sattler, „Coco blamed the Cat“ und „Songschreiwa Piet“ gab es auch Poetry-Slam von Phriedrich Chiller und Redebeiträge von Stadtbürgermeister Jochen Hartloff, Landrat Otto Rubly und Christian von Steinaecker vom Bündnis für Demokratie, die deutliche Worte gegen Rechtsextremismus fanden und appellierten, Demokratie, Freiheit und Vielfalt zu verteidigen.

„Zeichen gegen rechtsextreme Ideologien“

Lackas’ Fazit zur Demo: „Wir freuen uns, dass so viele sich heute versammelt haben, um gemeinsam ein Zeichen gegen rechtsextreme Ideologien zu setzen. Unser Ziel war es, die Menschen in Kusel vor der Wahl noch mal zu einen und ich glaube, das ist heute gelungen“. Hennchen ergänzte: „Aktuell sieht man in den Medien und online überall so viele Hassparolen. Es ist wichtig, dass wir klar machen, dass Hass und Rechtsextremismus in Deutschland keine Mehrheit haben – und dass wir sie auch nicht tolerieren.“

Die Veranstaltung war eingebettet in zahlreiche weitere Demos, die bundesweit vom 23. Mai bis zum 8. Juni zur Europawahl stattfinden; initiiert von der Kampagnen-Organisation Campact, und unter anderem getragen vom Deutschen Gewerkschaftsbund, Paritätischer Gesamtverband und Umweltorganisationen.