Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch gleich mehrere Gullydeckel in der Saarbrücken Straße und der Windhofstraße entfernt und damit mindestens einen Unfall verursacht. Wie die Polizei mitteilt, war ein Transporter gegen 4 Uhr über die Schachtabdeckung der Regenrinne gefahren, weil sie mitten auf der Straße gelegen hatte. Das Fahrzeug musste in eine Werkstatt gebracht werden.

Kurz darauf fanden die Beamten vier weitere Stellen, an welchen ebenfalls die Schachtabdeckungen in der Regenrinne entfernt waren. Außerdem sei ein gestohlener Werbeaufsteller in der Windhofstraße mitten auf der Fahrbahn stehend gefunden worden.

Personengruppe überprüft

Nach Angaben der Polizei wurde dann gegen 4.30 Uhr eine verdächtige Personengruppe am Bahnhof untersucht. Die zwei Frauen und fünf Männer im Alter von 16 bis 52 Jahren seien stark alkoholisiert gewesen und aufgrund der Nähe zu den Tatorten in der Saarbrücker Straße und Windhofstraße näher überprüft worden. Wegen Verstößen gegen die Corona-Bestimmungen droht den sieben Personen aus unterschiedlichen Haushalten ein Bußgeld. Ob sie tatsächlich im Zusammenhang mit den entfernten Gully-Deckeln stehen, werde noch untersucht. Laut Polizei wurde bereits eine Häuserbefragung in den betroffenen Straßen durchgeführt.

Zeugen, die zwischen 3.45 und 4.10 Uhr über die B 420 (Saarbrücker Straße) durch Lauterecken gefahren sind und Hinweise zu den Gullydeckeln, dem Kundenstopper oder zu der kontrollierten Personengruppe geben können, sollen sich unter der Telefonnummer 06382 9110 bei der Polizei melden.