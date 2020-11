Der Landkreis Kusel soll wieder in das Fördergebiet „Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur (GRW)“ aufgenommen werden, damit so etwas wie die misslungene Stihl-Ansiedlung nicht mehr passiert. Der Kreisausschuss hat am Montag eine entsprechende Resolution verabschiedet. Wie berichtet, hatte sich die Ansiedlung eines Stihl-Logistikzentrums im Gewerbegebiet Schellweiler unter anderem zerschlagen, weil konkurrierende Standorte eine entsprechende Förderung für den Investor bieten können, der Landkreis Kusel nicht. Bei einer Investition von 65 Millionen Euro wären das zwischen 6,5 und knapp 20 Millionen Euro Zuschuss gewesen. Kusel ist 2014 aus diesem Fördergebiet herausgefallen – vor allem wegen der niedrigen Arbeitslosenquote, die allerdings nur deshalb so niedrig ist, weil täglich 19.000 Kreisbewohner auspendeln. Auch für ein Förderprogramm des Bundes, das 2020 eigens für strukturschwache Regionen in Ost und West aufgelegt worden war, kommt Kusel nicht in Frage. Die Resolution, verfasst von den Wirtschaftsförderern von Kreis und Verbandsgemeinden, drängt darauf, dass das Land zusätzlich andere als die üblichen Indikatoren wie die Arbeitslosenquote anlegt, die die Strukturschwäche eines Raumes beschreiben. Die Förderkulisse kann frühestens 2022 verändert werden. Über mögliche neue Kriterien wird zwischen dem Bund und den Ländern bereits verhandelt. „Ich rechne nicht mit einer Lex Kusel, aber wir dürfen nicht nachlassen in unserem Bemühen, auf dieses Problem auf allen Ebenen aufmerksam zu machen“, sagt Landrat Otto Rubly. Man habe zum Beispiel gegenüber dem Saarland oder dem Landkreis Kaiserslautern dadurch einen Wettbewerbsnachteil.