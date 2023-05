Für geplante knapp 700.000 Euro wird in der Kita Regenbogen gebaut. Es geht vor allem um die Umsetzung des neuen Kita-Gesetzes. Zwölf Gewerke sind vergeben worden, die Fertigstellung muss bis Dezember erfolgen. Weil in Schönenberg-Kübelberg Betreuungsplätze fehlen, sollen an dieser Kita – einer von vieren – acht Container aufgestellt und miteinander verbunden werden, um einen Gruppenraum, Toiletten und mehr zu schaffen. Für drei Jahre könnte das etwa 250.000 Euro netto kosten, hatte Ortsbürgermeister Thomas Wolf beziffert. Je nach Baudauer der Kita St. Valentin, könnte die Übergangslösung jedoch noch länger gebraucht werden. Er wurde vom Rat beauftragt, Angebote einzuholen und die Grundstückserschließung auszuschreiben.