Auf Anregung der Kreisverwaltung werden die Hebesätze für die Grundsteuern A von bislang 300 auf 320 und für die Grundsteuer B von 365 auf 380 Euro erhöht. Das hat der Ortsgemeinderat beschlossen.

Ein Landwirt hat auf Buborner Gemarkung rund 3,5 Hektar an die Firma Relux verpachtet. Diese will dort eine Freiflächen-Fotovoltaikanlage installieren und betreiben – zusammen mit der Freiflächenanlage auf Herren-Sulzbacher Gemarkung. Insgesamt geht es um knapp 20 Hektar.

Helmut Dahlmanns von der Bauabteilung der Verwaltung erläuterte die Möglichkeiten, in der Ortsmitte gegenüber des Dorfgemeinschaftshauses eine Freizeitfläche zu entwickeln. Der Erlös der internen Kerwe, die in abgespeckter Form gefeiert wurde, über 1383 Euro wurden an die Opfer der Hochwasserkatastrophe im Ahrtal überwiesen. Am 13. November findet ein Arbeitseinsatz statt.