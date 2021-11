Der Rat einer weiteren Ortsgemeinde hat die Grundsteuern angehoben, um die Verschuldung nicht zusätzlich ansteigen zu lassen.

In jedem Jahr weist der Haushalt von Thallichtenberg einen Minusbetrag aus. Das ist eigentlich nicht so vorgesehen. Die Gemeinden sind angehalten, eine ausgeglichene Kasse zu erreichen. Herbert Stuppy, Finanzsachbearbeiter der Verbandsgemeinde, erarbeitet gerade die Planung für das nächste Jahr und befürchtet, dass sein Plan nicht genehmigt wird, wenn die Gemeinde keine Anstrengungen unternimmt, die Situation zu verbessern. Es müssten mehr Einnahmen her. Er schlug den Ratsmitgliedern vor, an den Grundsteuerschrauben zu drehen.

Und so beschloss das Gremium, die Grundsteuern A und B um jeweils 20 Prozentpunkte zu erhöhen. Das wird den Haushaltsentwurf zwar nicht ausgleichen, aber doch leicht verbessern.

Steigt auch die Hallengebühr

Bürgermeisterin Annika Süssel hatte sich die Nutzungsgebühren der Mehrzweckhalle vorgenommen und legte den Ratsmitgliedern einen Entwurf mit leicht erhöhten Zahlen vor. Vor allem die erhöhten Energiepreise seien eingearbeitet. Er wurde jedoch noch kein Beschluss gefasst.