Eigentlich sollte die „Kinderoper Papageno“ bereits vor zwei Jahren an der Wolfsteiner Grundschule zu Gast sein – zur Feier des 50-jährigen Bestehens der Schule. Corona machte sowohl der Feier als auch dem Besuch einen Strich durch die Rechnung. Nun wurde der Auftritt nachgeholt. Die Sopranistin Doris Drechsel und Bass Gregor Braun entführten die Kinder bei der Mitmach-Oper in die Welt Mozarts und seiner Zauberflöte. Schon Tage vorher hatten sich die Kinder mit dem Werk Mozarts befasst. Daher sangen und klatschten sie bei der Aufführung fleißig mit. Einige Kinder schlüpften sogar in die Rollen von Pamina und Tamino, Sarastro und der drei Hofdamen. Die Mitmach-Oper bewies dabei einmal mehr, dass man auch Grundschulkinder für Opern-Musik begeistern kann.