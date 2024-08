In den Grundschulen im Oberen Glantal können im September Schülerinnen und Schüler für das Schuljahr 2025/2026 angemeldet werden. Eine Übersicht über die Anmeldetermine.

Für das betreffende Schuljahr werden alle Kinder schulpflichtig, die in der Zeit vom 1. September 2024 bis zum 31. August 2025 das sechste Lebensjahr vollenden (geboren in der Zeit 1. September 2018 bis 31. August 2019) oder bisher vom Schulbesuch zurückgestellt waren. Kinder, die noch nicht schulpflichtig sind, können auf Antrag der Eltern in die Schule aufgenommen werden. Die Schuleinschreibung erfolgt durch die Sorgeberechtigten. In den Grundschulen Altenkirchen, Brücken, Glan-Münchweiler, Nanzdietschweiler, Schönenberg-Kübelberg und Waldmohr müssen zur Einschreibung alle Schulanfänger persönlich vorgestellt werden.

Die Anmeldetermine: Altenkirchen (Kinder aus Altenkirchen und Frohnhofen), Montag, 23. September, 14 bis 16 Uhr; Breitenbach (nur Kinder aus der Gemeinde), Montag, 16. September, 13.30 bis 15.30 Uhr; Brücken (Kinder aus Brücken, Dittweiler, Gries und Ohmbach), Dienstag, 17. September, 14 bis 16 Uhr, telefonische Rücksprache möglich, sofern der Termin nicht eingehalten werden kann; Glan-Münchweiler (Kinder aus Glan-Münchweiler, Henschtal, Matzenbach, Quirnbach, Rehweiler und Steinbach), Freitag, 13. September, 12.30 bis 15 Uhr; Herschweiler-Pettersheim (Kinder aus Herschweiler-Pettersheim, Hüffler, Krottelbach, Langenbach und Wahnwegen), Mittwoch, 18. September, 8.30 bis 12.30 Uhr; Nanzdietschweiler (Kinder aus Nanzdietschweiler und Börsborn), Mittwoch, 11. September, 13.30 bis 15.30 Uhr; Schönenberg-Kübelberg (nur Kinder aus der Gemeinde), Donnerstag, 12. September, 14 bis 17 Uhr.

Besonderheit in Waldmohr

In Waldmohr, wo Kinder aus der Stadt und aus Dunzweiler angemeldet werden können, gibt es eine Besonderheit: Dort sind die Termine nicht frei wählbar. Es werden anhand der Nachnamen alphabetische Gruppen gebildet: Am Mittwoch, 4. September, sind von 12 bis 13 Uhr die Anfangsbuchstaben A bis H an der Reihe, von 13 bis 14 Uhr I bis K; am Mittwoch, 11. September, von 12 bis 13 Uhr L bis Sa, von 13 bis 14 Uhr Sc bis Z.

Zur Einschreibung mitzubringen sind eine Geburtsurkunde, eine aktuelle E-Mail-Adresse, eine Bescheinigung vom Kindergarten und der Impfpass im Original. Haben Erziehungsberechtigte das alleinige Sorgerecht, braucht es einen entsprechenden Nachweis.