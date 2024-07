Im Landkreis Kusel lernen Kinder schwimmen. „Ach ja? Sieh an. Und was weiter?“, mag sich mancher verwundert fragen. Nun – nichts weiter. Das Traurige ist: Für diese vermeintliche Banalität bedarf es heutzutage eines Kraftakts. Schulen legen sich ins Zeug, Schwimmlehrer werden angeheuert, auch Eltern mischen mit. Vor allem aber: Ein Verein greift tief in seine Club-Schatulle.

Bis zu den ersten sicheren Zügen wird es wohl ein Weilchen dauern. Doch der Anfang ist gemacht: Seit Samstag sind im Solarbad in Gimsbach die ersten Schwimmkurse für Grundschüler