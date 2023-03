Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Lieder über den Frieden und den Wert der Lebenszeit: Dieses Programm bereiten die Groovechorkids zurzeit für zwei große Auftritte vor. Die RHEINPFALZ hat die Probe einer der Gruppen begleitet. Am Donnerstag fahren die Kinder und ihre Betreuer nach Leipzig.

Es ist Freitagnachmittag. Die meisten Schulkinder sind um diese Zeit schon ins Wochenende abgetaucht. Während es in den Fluren und Klassenzimmern der Glantalschule in Glan-Münchweiler still