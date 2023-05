In der Nacht von Samstag auf Sonntag ging es auf der A6 in Fahrtrichtung Saarbrücken nur langsam voran. Grund war eine gemeinsame Großkontrolle der Autobahnpolizei Kaiserslautern, der Kontrolleinheit Verkehrswege sowie der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Zolls auf dem Gelände der Tank- und Rastanlage Waldmohr. Um die Fahrzeuge zu kontrollieren, wurde die A6 gesperrt und der Verkehr über die Zufahrt zur vom Technischen Hilfswerk ausgeleuchteten Rastanlage abgeleitet, teilte die Autobahnpolizei mit. In mehreren Fällen wurden die Beamten fündig. Laut Mitteilung wurde bei fünf Verkehrsteilnehmern eine Blutprobe entnommen, da sie unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln standen beziehungsweise Alkohol getrunken hatten. Gegen einen Fahrer wurde ein bestehender Haftbefehl vollstreckt. Darüber hinaus wurden Betäubungsmittel und mehrere Waffen sichergestellt.