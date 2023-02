Mehr als 100 Menschen sind am Montagabend zu einer Veranstaltung ins Dorfgemeinschaftshaus Bledesbach gekommen, um sich über die rechte Szene zu informieren. Sorgen wurden vorgebracht, Solidarität zugesagt.

Die Sitzplätze reichten nicht aus, viele Besucher mussten stehen. Mit so vielen Unterstützern habe man nicht gerechnet, sagte Ortsvorsteher Matthias Schäffler, der die Veranstaltung moderierte: „Wir haben in Bledesbach ein Problem, das keiner – ich glaube für alle zu sprechen – hier haben möchte.“ In einem Haus in der Ortsmitte fänden „Veranstaltungen mit rechtsradikalem Gedankengut“ statt. Deshalb hatten die Stadt und der Ortsbeirat zusammen mit der Partnerschaft für Demokratie eingeladen.

Nach dem Vortrag über rechtsextreme Strukturen und Neonazis wurden in der Diskussion Befürchtungen geäußert, dass sich immer mehr Rechtsextreme im Dorf und in der Region ansiedeln könnten. Referent Ronny Junghans erläuterte: Neonazis bräuchten für ihre Strukturarbeit Immobilien, da sie keine Gaststätten oder Veranstaltungsräume anmieten könnten.

Kein allgemeines Vorkaufsrecht

„Wir wissen von Anfragen bei Eigentümern von leerstehenden Häusern“, sagte Schäffler und riet, Kaufinteressenten genau zu prüfen. Stadtbürgermeister Jochen Hartloff erklärte: Zwar sei man vor 20 Jahren mit dem Kauf der Villa Bolkenius den Rechten zuvor gekommen. Ein allgemeines Vorkaufsrecht der Gemeinde gebe es jedoch nicht.

An Demonstrationen in Krottelbach Ende 2007 erinnerte der Landtagsabgeordnete Oliver Kusch. Dort sollte eine NPD-Versammlung in einem Haus stattfinden, für das wohl auch Kaufinteresse bestand. Kusch sagte: „Es ist wichtig, dass die Zivilgesellschaft zusammenhält.“ Nazis dürfe die Straße nicht überlassen werden, mahnte er, „es wird sicherlich noch mehr nötig sein als diese Veranstaltung“.

Zuhörer nicht nur aus Kusel

Hartloff erklärte: „Es gibt Bündnisse mit Querdenkern und Esoterikern. Deshalb ist es wichtig, immer wieder zu fragen: Mit wem lasst Ihr Euch ein?“ Mit weiteren Veranstaltungen werde man „Flagge zeigen, für die Demokratie stehen mit all ihren Fehlern“. Mit dieser Informationsveranstaltung sei der erste Schritt getan. Interessierte waren auch etwa aus dem Südkreis und dem Saarland gekommen und sagten weitere Unterstützung zu.