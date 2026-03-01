Die Schützengilde Hinzweiler blickt auf eine positive Entwicklung im Jugend- und Wettkampfbereich zurück. Zentrales Anliegen des Vereins bleibt die Jugendarbeit.

Besonders in der Bogensportabteilung verzeichnet die Schützengilde Hinzweiler seit 2025 einen großen Zuwachs von über 40 neuen Schützinnen und Schützen in nahezu allen Altersklassen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Kindern und Jugendlichen ab acht Jahren. Jugendtrainer Jochen Lanius hat derzeit alle Hände voll zu tun. Montags und mittwochs bietet er bei der Schützengilde Hinzweiler mehrere Trainingseinheiten für den Nachwuchs an, in denen Grundlagen vermittelt, Technik geschult und erste Wettkampferfahrungen vorbereitet werden. Freitags trainieren die bereits erfahreneren Schützen mit eigenen Bögen selbstständig und gezielt zur Vorbereitung auf Turniere und Ligawettkämpfe. Gerade in den Wintermonaten gestaltet sich das Training der Bogenschützen jedoch schwierig. Die Wetterlage schränkt die Trainingsmöglichkeiten ein und stellt den Verein vor Herausforderungen.

Ergänzt wird das Trainingsangebot durch Stefan Fischer, ebenfalls Trainer im Verein. Er trifft sich jeden Sonntagmorgen um 10 Uhr, ganzjährig bei Wind und Wetter, mit den Schützen der Bowhunterliga (BHL) auf dem Parcours. Dort wird gezielt das Training unter realistischen Bedingungen durchgeführt – von wechselnden Abschusspositionen bis hin zu anspruchsvollen Zielpositionen. An diesen Einheiten nehmen auch zahlreiche Schützen teil, die keine Wettkämpfe schießen, sondern den Bogensport aus Freude und Leidenschaft betreiben.

Weitere Trainerin kommt hinzu

Der stetige Zulauf reißt nicht ab. Um diese Entwicklung langfristig abzusichern, erhält Jochen Lanius nun Unterstützung durch eine weitere Trainerin. Ende Februar begann für den Nachwuchs das Training im freien Gelände, wo erste Erfahrungen im Parcours-Schießen gesammelt werden können. Ein erstes großes Highlight folgt am 28. März mit dem traditionellen Osterturnier in Hinzweiler, das für viele Jugendliche den Einstieg in den Turnierbetrieb bedeutet.

Auch sportlich können die Bogenschützen auf eine beeindruckende Bilanz zurückblicken. In den vergangenen drei Jahren stellte der Verein mehrere deutsche Meister im Bogenschießen. Allein im vergangenen Jahr wurden insgesamt elf Goldmedaillen und sieben Silbermedaillen bei verschiedenen Wettkämpfen nach Hinzweiler geholt.

Raumschießanlage für Bogenschützen in Planung

Parallel dazu befindet sich die BHL-Wettkampfmannschaft im permanenten Training. Die Saison beginnt am 1. Mai mit der Regionalmeisterschaft West in Bad Kreuznach. Direkt im Anschluss, am 2. und 3. Mai, findet dort ein BHL-Wettkampf statt, bei dem wichtige Ligapunkte gesammelt werden. Auch die Wettkampfmannschaft wächst kontinuierlich weiter.

Sehr zufrieden mit dieser Entwicklung zeigt sich der Vorsitzende der Schützengilde, Hans Dippi. Ihm ist insbesondere die Jugendarbeit ein zentrales Anliegen. Aktuell arbeitet der Vorstand an einer Lösung, um ein wetterunabhängigeres und gezielteres Training zu ermöglichen. Geplant ist der Aufbau einer Raumschießanlage, die sowohl von der Jugend als auch von den regulären Bogenschützen genutzt werden soll.

Anknüpfen an frühere Erfolge

Auch im Bereich Luftgewehrschießen gibt es eine positive Entwicklung. Ralph Schneider trainiert mit der Jugend mehrmals pro Woche und bereitet die Nachwuchsschützen intensiv auf anstehende Wettkämpfe vor. Der Zuspruch und die Resonanz in diesem Bereich sind sehr hoch. Erste Erfolge bei Kreis- und Landesmeisterschaften konnten bereits erzielt werden, und die Gruppe wächst weiter.

Ralph Schneider mit der Jugendmannschaft beim Luftgewehr-Training. Foto: Dirk Kolter/oho

Langfristig möchte die Schützengilde wieder an die großen Erfolge der späten 1990er-Jahre anknüpfen. Damals war der Verein auf nationaler Ebene äußerst erfolgreich. Zum Osterturnier im Bogenschießen werden erneut Schützen aus ganz Deutschland erwartet. Darüber hinaus lädt der Verein zum traditionellen Ostereierschießen ein. Mitmachen kann jeder – ob beim Bogen-, Luftgewehr- oder beim Blasrohrschießen.