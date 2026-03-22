Die HSG Schwarzerden-Kusel liegt zur Halbzeit gegen den Tabellenführer vorne. Nach der Pause setzen sich die Gäste ab. Eine Aufholjagd kommt zu spät.

Im Spitzenspiel der saarländischen Handball-A-Liga Ost musste sich der Zweitplatzierte HSG FC Schwarzerden-TV Kusel dem verlustpunktfreien Tabellenführer HC St. Ingbert-Hassel II mit 29:36 (16:15) geschlagen geben.

Trotz großem Kampf blieb der Gastgeber vor einer stattlichen Zuschauerzahl in der Kuseler Roßberghalle am Ende ohne Punkte. Die Gäste errangen durch den Sieg vorzeitig die Meisterschaft. Die Partie begann aus Sicht der Hausherren holprig: St. Ingbert-Hassel nutzte seine Chancen konsequent und ging schnell mit 4:1 in Führung. Doch die HSG stellte sich zunehmend besser auf den Gegner ein. Vor allem über schnelle Konter gelang es den Kuselern immer wieder, zum Torerfolg zu kommen. Nach den ersten 15 Minuten war beim Stand von 8:8 wieder alles offen. Danach übernahm die Heimmannschaft sogar zeitweise die Kontrolle und erspielte sich einen Drei-Tore-Vorsprung. Mit einer knappen, aber verdienten 16:15-Führung ging die HSG schließlich in die Halbzeitpause.

Faires Spiel

Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich zunächst weiterhin ein ausgeglichenes Duell. Doch im weiteren Verlauf der zweiten Hälfte setzte sich der Tabellenführer zunehmend ab. St. Ingbert-Hassel ging in Führung und holte mit einem komfortablen Sieben-Tore-Vorsprung heraus. In den abschließenden 15 Minuten bäumte sich die HSG FC Schwarzerden-TV Kusel noch einmal auf und verkürzte zwischenzeitlich den Rückstand. Die Aufholjagd kam jedoch zu spät – am Ende setzte sich der Tabellenführer mit 36:29 durch.

Auffällig war in diesem Spiel vor allem die hohe Torfrequenz: Kaum einmal vergingen mehr als zwei Minuten, bis erneut ein Treffer fiel. Trotz des intensiven Spitzenspiels blieb die Partie weitgehend fair. Insgesamt wurden fünf Siebenmeter (3/2), zwei Verwarnungen (2/0) und acht Hinausstellungen (5/3) ausgesprochen, eine Disqualifikation gab es nicht. Trotz der Niederlage bleibt die HSG FC Schwarzerden-TV Kusel weiterhin auf dem zweiten Tabellenplatz. Bereits am kommenden Samstagabend um 20 Uhr steht das nächste Spiel an. Dann fährt die HSG Schwarzerden-Kusel zur SG Zweibrücken 3.