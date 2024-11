Großer Andrang herrschte am Sonntag beim Streetfood-Festival in der Kreisstadt, zu dem die Interessengemeinschaft (IG) Kusel eingeladen hatte. Bereits kurz nach dem Start des Bühnenprogramms am Blauen Pavillon um 13 Uhr schoben sich die Besuchermengen bei bestem Wetter durch Bahnhofstraße Fußgängerzone, in denen allerhand geboten wurde. Neben verschiedenen Speise- und Getränkeständen, vor denen sich ob es Andrangs teils längere Schlangen bildeten, hatten auch die Geschäfte geöffnet, die sich mit verschiedenen Aktionen beteiligten. Zusätzlich zum Bühnenprogramm zogen einige „Walking Acts“ durch die Fußgängerzone und sorgten für Unterhaltung. Einen ausführlicheren Bericht zum Streetfood Markt, den die IG Kusel nun zum zweiten Mal veranstaltet hat, gibt es in unserer Dienstagausgabe.