Am Friedhof nahe Kreuzstraße in Nanzdietschweiler hat sich einiges getan. Hecken und Sträucher sind zum Teil um mehrere Meter geschrumpft. In Zukunft sollen die Gewächse regelmäßiger zurückgeschnitten werden, sagt der Ortsbürgermeister.

Das Erscheinungsbild des größten Nanzdietschweilerer Friedhofs hat sich in den vergangenen Tagen stark gewandelt. Wo vor kurzem noch meterhohe Hecken standen, kann man jetzt in die Weite blicken: Pflanzen am Rande des Geländes und entlang der Wege wurden radikal zurückgeschnitten. Laut Ortsbürgermeister Gerd Müller war die Maßnahme dringend notwendig: „Auf diese Weise ist im Frühjahr wieder ein gesundes und kräftiges Wachstum möglich“, unterstreicht er. Einige Bürger hätten ihn zuvor darauf angesprochen, dass am Friedhof alles zuwachse und dringender Handlungsbedarf bestehe. Der Arbeitseinsatz sei eine Kooperation von Gemeinderatsmitgliedern und einigen weiteren Nanzdietschweilerern gewesen – auch schweres Gerät habe man einsetzen müssen, um den hohen Pflanzen Herr zu werden.

Drei Bäume müssen weichen

Neben dem Rückschnitt der Hecken und Sträucher mussten drei Bäume gefällt werden, die Müller zufolge ein Sicherheitsrisiko für Friedhofsbesucher dargestellt hätten. Die Bäume seien stark erkrankt gewesen. „Diese Entscheidung wurde durch fachkundige Einschätzung bestätigt“, informiert der Ortsbürgermeister.

Die Pflegemaßnahme habe aus naturschutzrechtlichen Gründen erst nach dem 30. September stattfinden können. „Was die hohen Hecken betrifft, ist etwa fünf bis sechs Jahre nichts mehr gemacht worden“, sagt Müller im RHEINPFALZ-Gespräch. In Zukunft soll der Pflegeschnitt öfter stattfinden, kündigt er an: einmal im Frühjahr und einmal im Herbst. Da die Hecken und Sträucher nun bei weitem nicht mehr so hoch seien, sei es für die Gemeindearbeiter wesentlich leichter, regelmäßig zu schneiden.